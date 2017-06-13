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Ростовчанин зарезал свою гражданскую жену

Ростовчанин зарезал свою гражданскую жену

Житель Ростова зарезал свою 39-летнюю гражданскую жену. Убийство произошло в одной из квартир дома, расположенного на улице Верхненольной 3 июня.

О смерти женщины в полицию сообщил её 29-летний гражданский муж. Правоохранителям мужчина рассказал, что выпивал вместе с супругой, а через время уснул. Когда он проснулся, жена была уже мертва. Однако во время расследования выяснилось, что мужчина сам расправился со своей сожительницей.
- В ходе внезапно возникшей ссоры гражданин нанес ей несколько ударов ножом в область шеи, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. – Во время допроса он полностью признал свою вину.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ранее он привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

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