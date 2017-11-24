Ростовчанин заработал на продаже чужого авто 100 тысяч рублей



Ростовчанин заработал на продаже чужого авто 100 тысяч рублей. Инцидент произошел в Пролетарском районе города.



22-летний парень предложил знакомому свою помощь в продаже автомобиля «БМВ». По условиям договоренности молодой человек должен был найти покупателя и помочь совершить сделку. Однако продав авто, злоумышленник забрал деньги себе и перестал выходить на связь.



- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.