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Ростовчанин заработал на продаже чужого авто 100 тысяч рублей

Ростовчанин заработал на продаже чужого авто 100 тысяч рублей
Ростовчанин заработал на продаже чужого авто 100 тысяч рублей. Инцидент произошел в Пролетарском районе города.

22-летний парень предложил знакомому свою помощь в продаже автомобиля «БМВ». По условиям договоренности молодой человек должен был найти покупателя и помочь совершить сделку. Однако продав авто, злоумышленник забрал деньги себе и перестал выходить на связь.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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