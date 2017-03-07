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Ростовчанин залез в квартиру через балкон, чтобы украсть ноутбук

Ростовчанин залез в квартиру через балкон, чтобы украсть ноутбук

Ростовчанин залез в квартиру на втором этаже через балкон, чтобы украсть ноутбук. Инцидент произошел в Октябрьском районе донской столицы. 28-летний мужчина вскарабкался на балкон многоквартирного дома. Затем он сломал замок входной двери и проник в квартиру.
- Молодой человек украл ноутбук стоимостью около 40 тыс. руб,- рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Хозяйка квартиры, обнаружив пропажу и увидев сломанную балконную дверь, обратилась в полицию.

Злоумышленника задержали и заключили под стражу. На него завели дело по статье «Кража».

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