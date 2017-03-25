Ростовчанин в пылу ссоры пырнул ножом в бедро свою девушку





Житель Ростова ранил свою девушку во время ссоры, а потом сам вызвал врачей.



Конфликт в паре произошёл в их квартире в Октябрьском районе города. Скандал разразился поздно вечером 26 марта. В пылу ссоры мужчина схватил нож и ударил возлюбленную в левое бедро, сообщает DonDay.ru. Вскоре, опомнившись и поняв, что натворил, он вызвал «скорую».



Приехавшие врачи оказали 28-летней пострадавшей первую помощь. Девушке наложили на рану повязку и жгут, после чего доставили в хирургическое отделение центральной городской больницы. Стоит отметить, что молодые люди не были пьяны, как это часто бывает.