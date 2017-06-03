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Ростовчанин в центре города нокаутировал противника с одного удара

Ростовчанин в центре города нокаутировал противника с одного удара
В центре Ростова мужчина отправил в нокаут противника с одного удара. Происшествие случилось утром 5 июня во дворе одной из городских многоэтажек. «Неравный бой» жители окрестных домов запечатлели на камеру мобильного телефона.

На записи видно, что словесный конфликт между двумя ростовчанами внезапно перерос в драку. Агрессивный парень с кулаками набросился на своего оппонента, который значительно старше и крупнее его. Однако «соперник» занял оборонительную позицию и просто медленно отошел назад.

Когда мужчина понял, что нападающий не планирует прекращать драку, ударил его в ответ. Молодой человек мгновенно потерял сознание и упал на землю. Спустя несколько секунд к пострадавшему подбежали несколько жителей окрестных домов и попытались привести его в чувства, но у них ничего не вышло.

Тогда парня без сознания они перетащили в сторону. На этом видеосъемка обрывается. По словам очевидцев, мужчине вызвали бригаду скорой помощи.

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