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Ростовчанин ускользнул от напавшего на него с ножом грабителя

Ростовчанин ускользнул от напавшего на него с ножом грабителя

В Ростове местному жителю удалось скрыться от напавшего на него с ножом грабителя.

В ночь с 13 на 14 февраля на улице Немировича-Данченко к ростовчанину, который стоял у банкомата, подошёл незнакомец. Угрожая ножом, грабитель попытался забрать у мужчины 6 тысяч рублей. Однако житель Ростова не растерялся, а смог увернуться и выбежать на дорогу. Там он заметил патрульный автомобиль Росгвардии. Правоохранителям мужчина описал нападавшего.
- Сотрудники Росгвардии обнаружили подозреваемого недалеко от места происшествия. Увидев правоохранителей, злоумышленник попытался скрыться, однако грамотными оперативными действиями сотрудники вневедомственной охраны задержали его, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Ростовской области.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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