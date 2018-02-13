Ростовчанин ускользнул от напавшего на него с ножом грабителя





В Ростове местному жителю удалось скрыться от напавшего на него с ножом грабителя.



В ночь с 13 на 14 февраля на улице Немировича-Данченко к ростовчанину, который стоял у банкомата, подошёл незнакомец. Угрожая ножом, грабитель попытался забрать у мужчины 6 тысяч рублей. Однако житель Ростова не растерялся, а смог увернуться и выбежать на дорогу. Там он заметил патрульный автомобиль Росгвардии. Правоохранителям мужчина описал нападавшего.

- Сотрудники Росгвардии обнаружили подозреваемого недалеко от места происшествия. Увидев правоохранителей, злоумышленник попытался скрыться, однако грамотными оперативными действиями сотрудники вневедомственной охраны задержали его, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Ростовской области.



Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.