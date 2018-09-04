Ростовчанин ушёл на работу и не вернулся





В Ростове разыскивают 28-летнего местного жителя. Александр Шатохин ушёл на работу и не вернулся.



По словам брата ростовчанина, Алексея, 1 сентября Александр, как обычно, отправился на работу. Мужчина трудился на стройке. Домой он не вернулся. Отец и брат забили тревогу в тот же вечер. Накануне Александр ни с кем не ссорился и о том, что задержится, тоже не предупреждал. Его телефон был выключен.



Близкие обратились в полицию. Но вот уже почти неделю у них нет никаких вестей о родном человеке.



Брат сообщил приметы пропавшего Александра Шатохина. На вид ему - 28-30 лет, рост - около 177 сантиметров, худощавого телосложения. У него короткие светло-русые волосы. С собой у мужчины был только мобильный телефон.



Всех, кто видел ростовчанина или знает, где он может находиться, просят позвонить по телефону: 8-988-943-25-10 (Алексей).