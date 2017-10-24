Ростовчанин упал в открытый люк в центре города



Житель Ростова упал в открытый люк в центре города. Инцидент случился на улице Красноармейской около 15 часов 26 октября.



По словам пострадавшего, на участке велись коммунальные работы, но никаких ограждений на этом месте установлено не было. Проходя мимо, горожанин не увидел открытый люк и упал в него.



Мужчина отделался разбитым телефоном и порванной одеждой. Ростовчанин попытался узнать у рабочих, почему они не оградили открытый люк. Однако отвечать на его расспросы никто не стал.