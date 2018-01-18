Ростовчанин украл из коридора коммунальной квартиры посуду



Ростовчанин украл из коридора коммунальной квартиры посуду. Злоумышленника задержали 18 января.



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области, 25-летний молодой человек зашел в один из многоквартирных домов на улице Штахановского. Выходя, он увидел лежащую на столе в коридоре посуду. Воспользовавшись отсутствием людей, он украл ее.



- Общая сумма нанесенного ущерба составила порядка 10 тысяч рублей, - добавили в донском главке. – В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.