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Ростовчанин украл иномарку у своего друга и распродал ее по частям

Ростовчанин украл иномарку у своего друга и распродал ее по частям

Ростовчанин украл иномарку у своего друга и распродал ее по частям. Новенькую «Опель Астра» мужчина сам оставил в гараже у злоумышленника 23 марта.

Чуть позже хозяин машины пришел в гараж, чтобы «проведать» свой автомобиль. Но иномарку он там не нашел. Мужчина позвонил своему товарищу, владельцу гаража. Злоумышленник сказал, что ему понадобился гараж, и он переставил «Опель» во двор жилого дома. Но и по указанному адресу хозяин автомобиля не обнаружил и обратился в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

33-летнего злоумышленника задержали 29 марта. Как выяснилось, он распродал машину, стоимостью около 200 тыс. руб., по частям. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».

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