Ростовчанин украл 40 тысяч рублей и потратил их на алкоголь и развлечения



В одном из кафе Кировского района мужчина украл у женщины сумку с крупной суммой денег. Инцидент произошёл 19 ноября.



В тот день в отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила, что у неё в кафе украли сумку. В ней находилось 40 тысяч рублей.



Спустя сутки правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний ростовчанин. Как выяснилось, сидя в кафе, он заметил сумку, висящую на стуле посетительницы за соседним столиком. Злоумышленник незаметно снял её и вышел из заведения.



Обнаружив в редикюле крупную сумму денег, он без лишних раздумий спустил их на развлечения и алкогольные напитки.



- В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о краже, - отметили в пресс-службе УМВД России по Ростовской области.



Сейчас молодой человек заключён под стражу.