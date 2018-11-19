Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Ростовчанин украл 40 тысяч рублей и потратил их на алкоголь и развлечения

Ростовчанин украл 40 тысяч рублей и потратил их на алкоголь и развлечения
В одном из кафе Кировского района мужчина украл у женщины сумку с крупной суммой денег. Инцидент произошёл 19 ноября.

В тот день в отдел полиции обратилась местная жительница и сообщила, что у неё в кафе украли сумку. В ней находилось 40 тысяч рублей.

Спустя сутки правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний ростовчанин. Как выяснилось, сидя в кафе, он заметил сумку, висящую на стуле посетительницы за соседним столиком. Злоумышленник незаметно снял её и вышел из заведения.

Обнаружив в редикюле крупную сумму денег, он без лишних раздумий спустил их на развлечения и алкогольные напитки.

- В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о краже, - отметили в пресс-службе УМВД России по Ростовской области.

Сейчас молодой человек заключён под стражу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.