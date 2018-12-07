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Ростовчанин, угрожая ножом, ограбил две торговые точки

Ростовчанин, угрожая ножом, ограбил две торговые точки
В Ростове 27-летний рецидивист ограбил две торговые точки за одну ночь. ЧП произошли 8 декабря в Советском и Железнодорожном районах.

В ту ночь злоумышленник подошел к табачному ларьку и, угрожая продавцу расправой, потребовал отдать деньги. Получив 800 рублей, он сбежал с места происшествия.

После этого он отправился в магазин, где забрал у кассира 17 000 рублей. Испуганная женщина после налета вызвала полицию.

- Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

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