Ростовчанин, угрожая ножом, ограбил две торговые точки



В Ростове 27-летний рецидивист ограбил две торговые точки за одну ночь. ЧП произошли 8 декабря в Советском и Железнодорожном районах.



В ту ночь злоумышленник подошел к табачному ларьку и, угрожая продавцу расправой, потребовал отдать деньги. Получив 800 рублей, он сбежал с места происшествия.



После этого он отправился в магазин, где забрал у кассира 17 000 рублей. Испуганная женщина после налета вызвала полицию.



- Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

