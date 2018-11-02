Ростовчанин угрожал взорвать дом, включив газ в своей квартире



Ростовчанин угрожал взорвать дом, включив газ в своей квартире. Происшествие случилось 4 ноября в донской столице на улице Миронова.



По словам очевидцев, в одной из квартир многоэтажного здания мужчина открыл газовый кран. Он хотел взорвать собственный дом после ссоры с женой и добивался утечки газа.



Жильцы здания вызвали на место происшествия спасателей, врачей и сотрудников полиции. Правоохранители, побеседовав с 43-летним ростовчанином, вывели его из дома и передали медикам.



- В больнице врачи проведут обследование мужчины, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Сейчас его здоровью ничего не угрожает.



К счастью, газ не успел сильно распространиться по зданию. Полицейские не эвакуировали жильцов дома. После того как ростовчанин выйдет из медицинского учреждения, правоохранители допросят его.