Ростовчанин ударил ножом в живот свою 34-летнюю супругу



Ростовчанин ударил ножом в живот свою 34-летнюю супругу. Инцидент произошел 10 января в одной из квартир дома на проспекте Королева.



Конфликт между 34-летним мужчиной и его женой возник внезапно. В порыве гнева подозреваемый взял кухонный нож и ударил женщину в живот. Прибывшие на место трагедии правоохранители арестовали подозреваемого.



- С травмами 34-летнюю потерпевшую доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



Ему грозит до 10 лет лишения свободы.