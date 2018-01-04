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Ростовчанин ударил ножом в живот свою 34-летнюю супругу

Ростовчанин ударил ножом в живот свою 34-летнюю супругу
Ростовчанин ударил ножом в живот свою 34-летнюю супругу. Инцидент произошел 10 января в одной из квартир дома на проспекте Королева.

Конфликт между 34-летним мужчиной и его женой возник внезапно. В порыве гнева подозреваемый взял кухонный нож и ударил женщину в живот. Прибывшие на место трагедии правоохранители арестовали подозреваемого.

- С травмами 34-летнюю потерпевшую доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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