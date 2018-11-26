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Ростовчанин скончался при загадочных обстоятельствах в Волгограде

Ростовчанин скончался при загадочных обстоятельствах в Волгограде
фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде ростовчанин погиб через пару минут после того, как обратился за помощью к водителю автокрана. Трагедия произошла утром 28 ноября на улице Тбилисской.

Владелец автомобиля «Вольво» остановил проезжающий мимо автокран. Он объяснил, что его машина увязла в грязи, и попросил водителя помочь её вытащить. Волгоградец согласился.

Он стал сдавать назад, при этом постоянно видел ростовчанина в зеркало заднего вида. Неожиданно тот пропал из поля зрения. Тогда владелец автокрана вышел из кабины и увидел, что мужчина лежит на земле перед иномаркой. На его голове была небольшая рана.

- Приехавшие на место медики констатировали мгновенную смерть, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Причина и обстоятельства смерти пока остаются неизвестными. Сейчас назначено вскрытие.

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