Ростовчанин скончался при загадочных обстоятельствах в Волгограде



фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области



В Волгограде ростовчанин погиб через пару минут после того, как обратился за помощью к водителю автокрана. Трагедия произошла утром 28 ноября на улице Тбилисской.



Владелец автомобиля «Вольво» остановил проезжающий мимо автокран. Он объяснил, что его машина увязла в грязи, и попросил водителя помочь её вытащить. Волгоградец согласился.



Он стал сдавать назад, при этом постоянно видел ростовчанина в зеркало заднего вида. Неожиданно тот пропал из поля зрения. Тогда владелец автокрана вышел из кабины и увидел, что мужчина лежит на земле перед иномаркой. На его голове была небольшая рана.



- Приехавшие на место медики констатировали мгновенную смерть, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.



Причина и обстоятельства смерти пока остаются неизвестными. Сейчас назначено вскрытие.