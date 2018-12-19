Ростовчанин с помощью манипулятора украл мусорные баки



В Ростове местный житель украл мусорные баки из двора многоэтажки. Подозреваемого удалось задержать на днях.



Сотрудник коммунальной службы обратился в полицию и сообщил, что в одном из дворов украли мусорные контейнеры. Правоохранители вычислили злоумышленника. Им оказался 30-летний ростовчанин.



Как оказалось, он нанял манипулятор, чтобы украсть баки. Молодой человек отвёз их в пункт приёма металлолома. Украденное он смог продать за 12000 рублей



- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о краже, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.