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Ростовчанин с помощью манипулятора украл мусорные баки

Ростовчанин с помощью манипулятора украл мусорные баки
В Ростове местный житель украл мусорные баки из двора многоэтажки. Подозреваемого удалось задержать на днях.

Сотрудник коммунальной службы обратился в полицию и сообщил, что в одном из дворов украли мусорные контейнеры. Правоохранители вычислили злоумышленника. Им оказался 30-летний ростовчанин.

Как оказалось, он нанял манипулятор, чтобы украсть баки. Молодой человек отвёз их в пункт приёма металлолома. Украденное он смог продать за 12000 рублей

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о краже, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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