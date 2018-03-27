Ростовчанин с ножом ограбил офис микрозаймов





В Ростове мужчина, вооружённый ножом, ограбил офис микрозаймов.



Днём 22 марта мужчина вошёл в помещение офиса в Ворошиловском районе города. Угрожая сотрудникам ножом, он заставил их отдать ему деньги из кассы. Добычей налетчика стало около четырёх тысяч рублей. Заполучив деньги, злоумышленник сбежал.



Работники организации вызвали на место полицию. Подозреваемого задержали 29 марта. Им оказался 46-летний местный житель.

- Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



Ростовчанин помещён под стражу.