Ростовчанин прыснул из баллончика в лицо своей 77-летней соседке



В Ростове местный житель прыснул из перцового баллончика в лицо своей соседке-пенсионерке. Происшествие случилось 3 июля около 15 часов на улице Оганова, сообщает портал DonDay.ru.



Житель квартиры на втором этаже серьезно повздорил с 77-летней соседкой с 4-го этажа. В пылу злости мужчина взял перцовый баллончик, догнал пенсионерку и прыснул из него ей в лицо. После чего ушел по своим делам.



В результате женщина получила сильные химические ожоги глаз. Пришлось вызвать скорую помощь. Прибывшие медики назначили пенсионерке лечение, от госпитализации она отказалась.



На место происшествия вызвали полицию для дальнейшего разбирательства с горе-соседом.