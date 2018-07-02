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Ростовчанин прыснул из баллончика в лицо своей 77-летней соседке

Ростовчанин прыснул из баллончика в лицо своей 77-летней соседке
В Ростове местный житель прыснул из перцового баллончика в лицо своей соседке-пенсионерке. Происшествие случилось 3 июля около 15 часов на улице Оганова, сообщает портал DonDay.ru.

Житель квартиры на втором этаже серьезно повздорил с 77-летней соседкой с 4-го этажа. В пылу злости мужчина взял перцовый баллончик, догнал пенсионерку и прыснул из него ей в лицо. После чего ушел по своим делам.

В результате женщина получила сильные химические ожоги глаз. Пришлось вызвать скорую помощь. Прибывшие медики назначили пенсионерке лечение, от госпитализации она отказалась.

На место происшествия вызвали полицию для дальнейшего разбирательства с горе-соседом.

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