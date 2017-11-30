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Ростовчанин продал авто товарища и забрал выручку

Ростовчанин продал авто товарища и забрал выручку
Ростовчанин продал авто товарища и забрал выручку. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 31-летний горожанин пообещал продать «Ситроен» товарища. При этом мужчина заверял автовладельца, что деньги от сделки он передаст ему позже.

Злоумышленник тайно продал иномарку за 450 тысяч рублей и забрал деньги. После этого мужчина перестал выходить на связь с владельцем машины. Когда хозяин авто понял, что его «надули», обратился в полицию.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан, - отметили в ведомстве. – Злоумышленник ранее привлекался к
уголовной ответственности за аналогичное преступление.

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