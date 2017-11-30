Ростовчанин продал авто товарища и забрал выручку



Ростовчанин продал авто товарища и забрал выручку. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, 31-летний горожанин пообещал продать «Ситроен» товарища. При этом мужчина заверял автовладельца, что деньги от сделки он передаст ему позже.



Злоумышленник тайно продал иномарку за 450 тысяч рублей и забрал деньги. После этого мужчина перестал выходить на связь с владельцем машины. Когда хозяин авто понял, что его «надули», обратился в полицию.



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан, - отметили в ведомстве. – Злоумышленник ранее привлекался к

уголовной ответственности за аналогичное преступление.