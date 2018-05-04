Ростовчанин предстанет перед судом за жестокое убийство сожителя бывшей жены



В Ростове за убийство нового избранника экс-супруги осудят 37-летнего мужчину. Местного жителя обвиняют по статьям «Убийство» и «Умышленное повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба».



По информации прокуратуры Кировского района, подозреваемый регулярно выяснял отношения с экс-супругой. Ростовчанин был зол на женщину, которая после развода встретила новую любовь. Пара жила вместе, воспитывала детей и готовилась к свадьбе. Однако злоумышленник твердо намеревался разрушить счастье влюбленных.



Вечером 11 января подозреваемый отправился к дому № 5 на проспекте Кировском, где жили гражданские муж и жена. Мужчина проколол колеса «Лады Калины», хозяином которой являлся 41-летний избранник его бывшей жены. Повредив авто, он стал караулить пару у входа.



Утром семья вместе с детьми выходила из подъезда. Злоумышленник оттолкнул ростовчанку с малышами, а затем набросился на оппонента. Он впихнул соперника в дом и напал на него с ножом. Обвиняемый несколько раз ударил мужчину. Раненый 41-летний ростовчанин брызнул в лицо разъяренному мужчине из газового баллончика. Злоумышленник бросился бежать. Пострадавший скончался от полученных ран.



- Уголовное дело находится в производстве районного суда, - рассказали в ведомстве. - Государственное обвинение поддерживается прокуратурой Кировского района.