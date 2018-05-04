Авторизация

Регистрация


  • USD 63.20
  • EUR 75.64
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Ростовчанин предстанет перед судом за жестокое убийство сожителя бывшей жены

Ростовчанин предстанет перед судом за жестокое убийство сожителя бывшей жены
В Ростове за убийство нового избранника экс-супруги осудят 37-летнего мужчину. Местного жителя обвиняют по статьям «Убийство» и «Умышленное повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба».

По информации прокуратуры Кировского района, подозреваемый регулярно выяснял отношения с экс-супругой. Ростовчанин был зол на женщину, которая после развода встретила новую любовь. Пара жила вместе, воспитывала детей и готовилась к свадьбе. Однако злоумышленник твердо намеревался разрушить счастье влюбленных.

Вечером 11 января подозреваемый отправился к дому № 5 на проспекте Кировском, где жили гражданские муж и жена. Мужчина проколол колеса «Лады Калины», хозяином которой являлся 41-летний избранник его бывшей жены. Повредив авто, он стал караулить пару у входа.

Утром семья вместе с детьми выходила из подъезда. Злоумышленник оттолкнул ростовчанку с малышами, а затем набросился на оппонента. Он впихнул соперника в дом и напал на него с ножом. Обвиняемый несколько раз ударил мужчину. Раненый 41-летний ростовчанин брызнул в лицо разъяренному мужчине из газового баллончика. Злоумышленник бросился бежать. Пострадавший скончался от полученных ран.

- Уголовное дело находится в производстве районного суда, - рассказали в ведомстве. - Государственное обвинение поддерживается прокуратурой Кировского района.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.