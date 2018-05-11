Ростовчанин после ссоры с супругой помял ее автомобиль



Ростовчанин после ссоры с супругой помял ее автомобиль. Инцидент произошел 13 мая в Ворошиловском районе.



По предварительной информации, 42-летний мужчина пришел домой к экс-супруге, и между ними произошла ссора. Тогда в порыве злости подозреваемый отправился на стоянку автомобилей. Там он ногами помял «Киа» своей бывшей жены. Ущерб составил 100 тысяч рублей.



- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - сообщили в пресс-службе донского главка.