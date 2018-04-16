Ростовчанин попал в колонию строгого режима за неуплату алиментов



Жителя Ростова отправили в колонию строгого режима за неуплату алиментов. 44-летний мужчина обвинялся по статье «Неуплата средств на содержание детей...».



После развода дети подсудимого - 12-летняя дочь и 17-летний сын - остались жить с матерью. Отца обязали выплачивать алименты. Мужчина полгода не переводил деньги на содержание детей. За шесть месяцев у него накопился долг в размере 75 тысяч рублей.



- Во время судебного слушания мужчина полностью признал свою вину, - рассказали в прокуратуре Кировского района. - Он получил наказание в виде пяти месяцев колонии строгого режима. Ранее 44-летний ростовчанин привлекался за неуплату алиментов.



Почти полгода мужчина проведет в компании убийц, насильников и особо опасных преступников.