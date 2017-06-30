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Ростовчанин получил удар ножом в плечо в ходе массовой драки

Ростовчанин получил удар ножом в плечо в ходе массовой драки

Ростовчанин получил удар ножом в плечо в ходе массовой драки. Трое неизвестных напали на 32-летнего Александра на улице Немировича-Данченко. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает DonDay.ru.

В ходе потасовки один из злоумышленников достал нож и ранил мужчину в плечо. От сильного кровотечения ростовчанин потерял сознание. Дебоширы, в свою очередь, с места преступления скрылись.

В тяжелейшем состоянии пострадавший был доставлен в больницу.

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