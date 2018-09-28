Ростовчанин погиб, выпав из окна многоэтажки



Житель Ростова разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки. ЧП произошло 2 октября около 15 часов на улице Зорге.



Тело мужчины лежало под окнами дома № 31. По словам соседей, погибшему было 48 лет. Он постоянно жил в этом доме. Ростовчанина часто видели пьяным, а также слышали, как он ругался с женой.



На место происшествия прибыли полицейские и скорая помощь. Медики констатировали смерть мужчины. Правоохранители сделали предварительный вывод, что смерть горожанина не носила криминальный характер. Однако все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки.