Ростовчанин погиб в Москве, катаясь на скейтборде





В Москве погиб уроженец Ростова. Трагедия с молодым скейтбордистом произошла 26 августа около парка Горького.



Ростовчанин Павел вместе с другом ехал на скейте в направлении Крымского моста. Неожиданно им навстречу выехали два велосипедиста. Молодой человек не успел свернуть, столкнулся с парнями на велосипедах и упал на землю, пишет «Московский комсомолец».



Павел ударился головой об асфальт. В следующую секунду он потерял сознание, начал хрипеть и задыхаться. Очевидцы случившегося пытались помочь парню, как могли. Люди держали ему голову, чтобы язык не запал и не перекрыл дыхательные пути. Первая бригада медиков была на месте уже через 4-5 минут.



Пострадавшего доставили в НИИ Склифосовского. Врачи пытались спасти молодого человека, но травмы оказались смертельными. Ростовчанин умер, не приходя в сознание. Причиной смерти стала диффузная травма головного мозга.