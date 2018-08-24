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Ростовчанин погиб в Москве, катаясь на скейтборде

Ростовчанин погиб в Москве, катаясь на скейтборде

В Москве погиб уроженец Ростова. Трагедия с молодым скейтбордистом произошла 26 августа около парка Горького.

Ростовчанин Павел вместе с другом ехал на скейте в направлении Крымского моста. Неожиданно им навстречу выехали два велосипедиста. Молодой человек не успел свернуть, столкнулся с парнями на велосипедах и упал на землю, пишет «Московский комсомолец».

Павел ударился головой об асфальт. В следующую секунду он потерял сознание, начал хрипеть и задыхаться. Очевидцы случившегося пытались помочь парню, как могли. Люди держали ему голову, чтобы язык не запал и не перекрыл дыхательные пути. Первая бригада медиков была на месте уже через 4-5 минут.

Пострадавшего доставили в НИИ Склифосовского. Врачи пытались спасти молодого человека, но травмы оказались смертельными. Ростовчанин умер, не приходя в сознание. Причиной смерти стала диффузная травма головного мозга.

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