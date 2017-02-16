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Ростовчанин погиб, пытаясь спуститься с восьмого этажа по простыням

Ростовчанин погиб, пытаясь спуститься с восьмого этажа по простыням

Ростовчанин погиб, пытаясь спуститься с восьмого этажа дома 145/3 на улице Таганрогской. 16 февраля около 12 часов дня мужчина связал несколько простыней и попытался спуститься по ним. Но он не удержался, упал и разбился. Фотографии в редакцию прислал очевидец произошедшего Алекс Гуревич.
- Сейчас на месте работают сотрудники полиции и Следственный комитет,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Причины такого странного поступка мужчины пока неизвестны.

Ростовчанин погиб, пытаясь спуститься с восьмого этажа по простыням

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