Ростовчанин погиб под колёсами поезда



На перегоне Зоосад — Товарный Северо-Кавказской железной дороги поезд сбил жителя Ростова. Тело 53-летнего мужчины обнаружили вечером 8 декабря.



В отделение полиции поступило сообщение о том, что на станции Октябрьская лежит труп человека. На место происшествия прибыли правоохранители.



По версии следствия, 8 декабря около 21 часа мужчина поднимался по железнодорожному переходу. Он не рассчитал расстояние до проходящего мимо состава и попал под его колёса.



- В настоящее время проведён осмотр места происшествия, опрошены родственники погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, - отметили в Южном СУТ СК России.



В данный момент устанавливают все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.