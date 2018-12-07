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Ростовчанин погиб под колёсами поезда

Ростовчанин погиб под колёсами поезда
На перегоне Зоосад — Товарный Северо-Кавказской железной дороги поезд сбил жителя Ростова. Тело 53-летнего мужчины обнаружили вечером 8 декабря.

В отделение полиции поступило сообщение о том, что на станции Октябрьская лежит труп человека. На место происшествия прибыли правоохранители.

По версии следствия, 8 декабря около 21 часа мужчина поднимался по железнодорожному переходу. Он не рассчитал расстояние до проходящего мимо состава и попал под его колёса.

- В настоящее время проведён осмотр места происшествия, опрошены родственники погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, - отметили в Южном СУТ СК России.

В данный момент устанавливают все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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