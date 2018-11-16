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Ростовчанин под Астраханью сбил лошадь, а затем спровоцировал ДТП с пострадавшими

Ростовчанин под Астраханью сбил лошадь, а затем спровоцировал ДТП с пострадавшими
Под Астраханью житель Ростова сбил лошадь и стал виновником ДТП с тремя пострадавшими. Авария произошла 19 ноября на трассе Астрахань – Элиста – Ставрополь около 20 часов.

Предварительно стало известно, что беспризорное животное бродило по дороге. В темноте 35-летний водитель «Мазды» не заметил его и сбил. От удара автомобиль выехал на встречную полосу. Там он на высокой скорости влетел в «Ладу Гранту» под управлением жителя Элисты.

- В результате аварии три человека получили травмы и были доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Астраханской области.

У 27-летней пассажирки отечественного авто диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у водителя — ушибы и перелом таза. Пассажир «Мазды» получил рваные раны.

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