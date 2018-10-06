Ростовчанин ограбил продуктовый магазин и выкинул украденные деньги



Житель Ростова ограбил продуктовый магазин, но, испугавшись ответственности, выбросил украденные деньги.



Разбойное нападение произошло вечером 8 октября в Каменске-Шахтинском. Ростовчанин зашёл в магазин за сигаретами. В этот момент в торговой точке не было посетителей. Молодой человек решил использовать это обстоятельство, чтобы ограбить магазин. Он вышел на улицу, спрятал сумку с вещами во дворах, после чего вернулся в павильон. Угрожая продавцу предметом, похожим на нож, забрал из кассы 15 тысяч рублей. Однако, испугавшись ответственности, он выкинул по пути украденные деньги и оружие.



Затем незадачливый грабитель вернулся за сумкой, переоделся и скрылся во дворах. Там его заметил сотрудник полиции. Он вызвал подкрепление, а сам тем временем продолжил следить за подозрительным молодым человеком.

- Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого и доставили его в отдел для разбирательства, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Оперативники выяснили, что 27-летний фигурант приехал из Ростова в Каменский район к брату, но так с ним и не встретился.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».