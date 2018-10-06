Авторизация

Регистрация


  • USD 66.40
  • EUR 76.21
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Ростовчанин ограбил продуктовый магазин и выкинул украденные деньги

Ростовчанин ограбил продуктовый магазин и выкинул украденные деньги
Житель Ростова ограбил продуктовый магазин, но, испугавшись ответственности, выбросил украденные деньги.

Разбойное нападение произошло вечером 8 октября в Каменске-Шахтинском. Ростовчанин зашёл в магазин за сигаретами. В этот момент в торговой точке не было посетителей. Молодой человек решил использовать это обстоятельство, чтобы ограбить магазин. Он вышел на улицу, спрятал сумку с вещами во дворах, после чего вернулся в павильон. Угрожая продавцу предметом, похожим на нож, забрал из кассы 15 тысяч рублей. Однако, испугавшись ответственности, он выкинул по пути украденные деньги и оружие.

Затем незадачливый грабитель вернулся за сумкой, переоделся и скрылся во дворах. Там его заметил сотрудник полиции. Он вызвал подкрепление, а сам тем временем продолжил следить за подозрительным молодым человеком.
- Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого и доставили его в отдел для разбирательства, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Оперативники выяснили, что 27-летний фигурант приехал из Ростова в Каменский район к брату, но так с ним и не встретился.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.