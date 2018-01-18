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Ростовчанин обманул свою подругу, украв с ее карты все деньги

Ростовчанин обманул свою подругу, украв с ее карты все деньги
Ростовчанин обманул свою подругу, украв с ее карты все деньги. Злоумышленника задержали 19 января в Советском районе.

Местная жительница попросила своего приятеля снять с ее карты три тысячи рублей. Молодой человек с радостью согласился помочь знакомой. Увидев на балансе кругленькую сумму, он снял все средства.

- Сумма нанесенного ущерба составила 33 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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