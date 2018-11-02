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Ростовчанин насмерть сбил пешехода на трассе М-4 «Дон»

Ростовчанин насмерть сбил пешехода на трассе М-4 «Дон»
На М-4 «Дон» водитель иномарки насмерть сбил пешехода. ДТП произошло на 675-м километре трассы в ночь на 6 ноября.

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что 31-летний водитель «Митсубиси Лансер» - уроженец Ростовской области. Он не заметил пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте, и сбил его.

- В результате ДТП пешеход скончался на месте от полученных травм, - отметили в ведомстве.

На данный момент личность погибшего устанавливается.

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