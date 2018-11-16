Ростовчанин напал в лифте на свою соседку



На днях в отдел полиции позвонила перепуганная жительница Советского района и сообщила, что на неё в лифте напал мужчина. Он сорвал с её уха золотую серёжку и скрылся.



Прибыв на место, правоохранители практически сразу задержали злоумышленника. Мужчина решил далеко не уходить и остался в подъезде дома. Преступником оказался 32-летний сосед потерпевшей.



Выяснилось, что тот день мужчина выпивал в своей квартире. Спустя какое-то время спиртное закончилось, и он отправился за новой партией. Когда он возвращался из магазина домой, с ним в лифт зашла 42-летняя соседка. Злоумышленник сорвал с её уха украшение и убежал.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, в отношении дончанина возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».