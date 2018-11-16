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Житель Ростова накололся героином и впал в кому

Житель Ростова накололся героином и впал в кому
В Ростове-на-Дону местный житель впал в кому, вколов себе дозу героина. Случай произошёл на улице Ташкентской 19 ноября.

Как сообщает DonDay.ru, 37-летний Саркис С. несколько лет принимал наркотики. Вечером в понедельник он вколол себе героин. Спустя какое-то время мужчине стало плохо. Родственники тут же позвонили в «скорую».

Прибыв на место, медики увидели на теле Саркиса абсцессы. В тяжёлом состоянии он был доставлен в больницу.

Сейчас врачи борются за его жизнь.

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