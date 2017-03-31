Ростовчанин на «Ниве Шевроле», пытаясь избежать лобового столкновения, врезался в отбойник





Ростовчанин на автомобиле «Ниве Шевроле», пытаясь избежать лобового столкновения, врезался в отбойник. Авария произошла поздним вечером 1 апреля в районе «МегаМага».



По словам свидетеля ДТП, водителю пришлось резко свернуть с дороги из-за того, что прямо на него не по своей полосе неслась другая машина. Мужчина вывернул руль и врезался в отбойник. Виновник аварии, ехавший по «встречке» не остановился и скрылся с места происшествия.



«Нива Шевроле» получила механические повреждения. К счастью, ее хозяин не пострадал.