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Ростовчанин изнасиловал 89-летнюю пенсионерку в Миллерово

Ростовчанин изнасиловал 89-летнюю пенсионерку в Миллерово

В Миллерово ростовчанин изнасиловал и ограбил 89-летнюю женщину.

1 июля около 17 часов 35-летний житель Ростова, представившись работником водоканала, попал в дом к пенсионерке. Там он потребовал отдать ему деньги. Пожилая женщина стала сопротивляться. Тогда налётчик изнасиловал её и, забрав мобильный телефон и деньги, скрылся.

Через два дня, 3 июля, полицейские задержали подозреваемого в Ростове.
- Установлено, что ранее он был неоднократно судим за грабеж, разбой, преступления против личности, - рассказали в следственном управлении Ростовской области. – В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства преступления.

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