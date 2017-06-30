Ростовчанин изнасиловал 89-летнюю пенсионерку в Миллерово





В Миллерово ростовчанин изнасиловал и ограбил 89-летнюю женщину.



1 июля около 17 часов 35-летний житель Ростова, представившись работником водоканала, попал в дом к пенсионерке. Там он потребовал отдать ему деньги. Пожилая женщина стала сопротивляться. Тогда налётчик изнасиловал её и, забрав мобильный телефон и деньги, скрылся.



Через два дня, 3 июля, полицейские задержали подозреваемого в Ростове.

- Установлено, что ранее он был неоднократно судим за грабеж, разбой, преступления против личности, - рассказали в следственном управлении Ростовской области. – В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».



В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства преступления.