Ростовчанин избил свою невесту замороженной курицей





Ростовчанин избил свою невесту замороженной курицей. Ссора между влюбленными произошла вечером 15 июня.



Сначала пара громко ругалась. Их крики слышали даже соседи. Затем мужчина достал из холодильника замороженную куриную тушку и стал наносить ей удары своей 37-летней невесте. Разъярённый жених бил женщину по голове и телу пока она не потеряла сознание, сообщает DonDay.ru.



Опомнившись, ростовчанин вызвал «скорую». Прибывшие медики оказали женщине помощь на месте. От госпитализации она отказалась.