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Ростовчанин довёл собственную мать до смерти

Ростовчанин довёл собственную мать до смерти
Ростовчанин закрыл в квартире собственную мать, что впоследствии привело к её гибели.

Инцидент произошёл 20 декабря. Согласно версии следствия, пьяный 34-летний мужчина запер свою мать в квартире, закрыв её снаружи на ключ. Женщина связала простыни и начала спускаться по ним с балкона, однако простынь не выдержала, и она сорвалась вниз с высоты шестого этажа. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
- Мужчина обвиняется по статье «Незаконное лишение свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщили в пресс-службе СК РФ по Ростовской области.

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