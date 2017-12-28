Ростовчанин довёл собственную мать до смерти



Ростовчанин закрыл в квартире собственную мать, что впоследствии привело к её гибели.



Инцидент произошёл 20 декабря. Согласно версии следствия, пьяный 34-летний мужчина запер свою мать в квартире, закрыв её снаружи на ключ. Женщина связала простыни и начала спускаться по ним с балкона, однако простынь не выдержала, и она сорвалась вниз с высоты шестого этажа. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

- Мужчина обвиняется по статье «Незаконное лишение свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», - сообщили в пресс-службе СК РФ по Ростовской области.