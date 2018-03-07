Ростовчанин домогался несовершеннолетней девочки посреди улицы



Житель донской столицы домогался 13-летней девочки. Случай произошел 13 марта около 14 часов на пересечении улиц Листопадова и Нижненольной в Пролетарском районе. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.



Когда школьница шла по улице, к ней подошел седовласый мужчина и завязал разговор, в ходе которого мужчина предложил ей вступить в интимную связь. Испуганная девочка наотрез отказалась от предложения и сбежала.



Узнав о случившемся, правоохранители объявили подозреваемого в розыск. Рост мужчины - 180-185 сантиметров. Он был одет в белую куртку с красными вставками, а при себе имел пакет.