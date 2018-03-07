Авторизация

Регистрация


  • USD 56.94
  • EUR 70.16
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Ростовчанин домогался несовершеннолетней девочки посреди улицы

Ростовчанин домогался несовершеннолетней девочки посреди улицы
Житель донской столицы домогался 13-летней девочки. Случай произошел 13 марта около 14 часов на пересечении улиц Листопадова и Нижненольной в Пролетарском районе. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

Когда школьница шла по улице, к ней подошел седовласый мужчина и завязал разговор, в ходе которого мужчина предложил ей вступить в интимную связь. Испуганная девочка наотрез отказалась от предложения и сбежала.

Узнав о случившемся, правоохранители объявили подозреваемого в розыск. Рост мужчины - 180-185 сантиметров. Он был одет в белую куртку с красными вставками, а при себе имел пакет.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.