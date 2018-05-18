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Ростовчанин чуть не погиб, вколов в пах моющее средство

Ростовчанин чуть не погиб, вколов в пах моющее средство
В Ростове мужчина чуть не погиб, вколов себе в пах моющее средство. Инцидент случился 18 мая на улице Тракторной. Об этом сообщает DonDay.ru.

По информации портала, 30-летний Алексей У. – наркоман со стажем. В тот день у него началась ломка, а дозы под рукой не было. Тогда мужчина решился на опрометчивый поступок и вколол в пах моющее средство. Через время ему стало только хуже, и он вызвал скорую помощь. В состоянии средней тяжести ростовчанина госпитализировали.

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