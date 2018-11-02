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Ростовчане устроили давку в супермаркете в день скидок

Ростовчане устроили давку в супермаркете в день скидок
Ростовчане устроили давку в супермаркете товаров для дома в день скидок. Магазин открылся 4 ноября на улице Космонавтов.

В честь открытия в супермаркете действовали большие скидки на товары для дома. Также у покупателей была возможность выиграть призы.

Желая подешевле купить нужные товары, жители донской столицы пошли в магазин. Десятки ростовчан устроили давку, пытаясь быстрее взять недорогие вещи. Посетители супермаркета стали толпиться даже у входа на склад магазина. Они требовали, чтобы сотрудники супермаркета вынесли необходимые им товары, толкались и ругались.

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