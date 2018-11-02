Ростовчане устроили давку в супермаркете в день скидок



Ростовчане устроили давку в супермаркете товаров для дома в день скидок. Магазин открылся 4 ноября на улице Космонавтов.



В честь открытия в супермаркете действовали большие скидки на товары для дома. Также у покупателей была возможность выиграть призы.



Желая подешевле купить нужные товары, жители донской столицы пошли в магазин. Десятки ростовчан устроили давку, пытаясь быстрее взять недорогие вещи. Посетители супермаркета стали толпиться даже у входа на склад магазина. Они требовали, чтобы сотрудники супермаркета вынесли необходимые им товары, толкались и ругались.