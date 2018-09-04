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Ростовчане подожгли поле рядом с жилыми домами, запуская салют

Ростовчане подожгли поле рядом с жилыми домами, запуская салют
Крупное возгорание произошло вечером 5 сентября в ростовском микрорайоне «Левенцовский».

Как рассказали местные жители, семья запускала фейерверк рядом с жилыми домами. Искры от салюта упали на сухую траву. За доли секунд разгорелось огромное пламя. На глазах у очевидцев, которые не успели ничего предпринять, огонь распространился на большую территорию.

Свидетели происшествия вызвали спасателей. Пожарные приехали быстро и потушили возгорание. А вот виновники пожара поспешили ретироваться ещё до приезда подразделений МЧС.

Напомним, в Ростовской области сохраняется режим чрезвычайной пожароопасности.

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