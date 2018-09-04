Ростовчане подожгли поле рядом с жилыми домами, запуская салют



Крупное возгорание произошло вечером 5 сентября в ростовском микрорайоне «Левенцовский».



Как рассказали местные жители, семья запускала фейерверк рядом с жилыми домами. Искры от салюта упали на сухую траву. За доли секунд разгорелось огромное пламя. На глазах у очевидцев, которые не успели ничего предпринять, огонь распространился на большую территорию.



Свидетели происшествия вызвали спасателей. Пожарные приехали быстро и потушили возгорание. А вот виновники пожара поспешили ретироваться ещё до приезда подразделений МЧС.



Напомним, в Ростовской области сохраняется режим чрезвычайной пожароопасности.