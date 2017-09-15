Ростовчан напугал дыма от горящего мусора, похожий на след взрыва



Ростовчан напугал дым от горящего мусора, похожий на след взрыва. Происшествие случилось 16 сентября около 7 часов в микрорайоне Каменка. На улице Тракторной вспыхнул мусор на площади 50 квадратных метров. Дым от пожара повалил не десятки метров в высоту над городом.



Утром местные жители увидели над Ростовом необычное темно-серое облако. Некоторые из них предположили, что это туча, другие были уверены, что заметили след от взрыва. Третьи настаивали, что в донской столице случился пожар.



- На место происшествия приехали шесть спасателей на двух машинах, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Огонь потушили около 8 часов. При пожаре никто не пострадал.