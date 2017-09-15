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Ростовчан напугал дыма от горящего мусора, похожий на след взрыва

Ростовчан напугал дыма от горящего мусора, похожий на след взрыва
Ростовчан напугал дым от горящего мусора, похожий на след взрыва. Происшествие случилось 16 сентября около 7 часов в микрорайоне Каменка. На улице Тракторной вспыхнул мусор на площади 50 квадратных метров. Дым от пожара повалил не десятки метров в высоту над городом.

Утром местные жители увидели над Ростовом необычное темно-серое облако. Некоторые из них предположили, что это туча, другие были уверены, что заметили след от взрыва. Третьи настаивали, что в донской столице случился пожар.

- На место происшествия приехали шесть спасателей на двух машинах, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – Огонь потушили около 8 часов. При пожаре никто не пострадал.

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