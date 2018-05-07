Ростов-на-Дону и Якутию свяжет прямой рейс



С 13 июня Ростов и Якутию свяжет прямой авиарейс. Новый маршрут запускает компания «Алроса».



Так, каждую среду в 15:50 самолет до Мирного, летящий через Новосибирск, будет отбывать из аэропорта Платов. В 20:00 по московскому времени борт совершит посадку в Новосибирске, а к 02:00 достигнет места назначения.



Вылетать самолет из Мирного будет в 11:30 по местному времени, в 12:20 воздушное судно сядет на дозаправку в Новосибирске, а к 14:00 прибудет в донскую столицу.