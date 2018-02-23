Родственников 81-летнего мужчины нашли в Ростовской области



Родственников 81-летнего мужчины нашли в Ростовской области. Виктор Жлобов находился на перекрестке улицы Варфоломеева и переулка Скрыпника 22 февраля.



Родные мужчины пообещали забрать его из больницы, где он лечился от обморожения, но в последний момент передумали. Это решение осталось под вопросом.



В настоящее время пенсионер живет у отца Иона из прихода по последнему месту проживания Жолобова. Если вопрос об определении мужчины не решится в ближайшее время, его оформят в дом престарелых.



Напомним, мужчину в легкой одежде нашли местные жители на улице. Он с трудом мог назвать свое имя и место проживания.