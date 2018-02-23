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Родственников 81-летнего мужчины нашли в Ростовской области

Родственников 81-летнего мужчины нашли в Ростовской области
Родственников 81-летнего мужчины нашли в Ростовской области. Виктор Жлобов находился на перекрестке улицы Варфоломеева и переулка Скрыпника 22 февраля.

Родные мужчины пообещали забрать его из больницы, где он лечился от обморожения, но в последний момент передумали. Это решение осталось под вопросом.

В настоящее время пенсионер живет у отца Иона из прихода по последнему месту проживания Жолобова. Если вопрос об определении мужчины не решится в ближайшее время, его оформят в дом престарелых.

Напомним, мужчину в легкой одежде нашли местные жители на улице. Он с трудом мог назвать свое имя и место проживания.

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