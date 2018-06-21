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Родные разыскивают 20-летнюю жительницу Таганрога

Родные разыскивают 20-летнюю жительницу Таганрога
Жительницу Таганрога несколько дней разыскивают родные. 20-летняя Эльмира Халилова ушла из дома 21 июня, и с тех пор о ней ничего не известно.

На вид ей - 18-20 лет, среднего телосложения, волосы светло-русые.

В день исчезновения была одета в розовый сарафан, на ногах - блестящие босоножки.

Последний раз девушку видели в районе Приморского парка.

Эльмира страдает эпилепсией и может нуждаться в медицинской помощи.

Если у вас есть информация о местонахождении девушки, просьба обратиться по номерам: 102 или 8-989-617-03-29.

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