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Родные пытаются найти 20-летнюю москвичку, сбежавшую с женихом в Ростов

Родные пытаются найти 20-летнюю москвичку, сбежавшую с женихом в Ростов
Сбежавшую с женихом в донскую столицу москвичку разыскивают родственники. 20-летняя Валерия Григорьева около месяца не отвечает на звонки.

Как рассказала мама девушки, Наталья, Валерия могла стать заложницей своего возлюбленного. Она боится, что 35-летний Вадим жестоко обращается с ней и не разрешает выходить из дома.

Девушка встретила своего избранника еще в прошлом году в одном из столичных парков. Спустя несколько месяцев Валерия и Вадим решили жить вместе. Девушка училась на менеджера, Вадим работал в такси. Через некоторое время близкие Леры заметили, что ее поведение резко изменилось. Девушка удалилась из соцсетей, прекратила общение с подругами и перестала появляться на улице.
 
- Я сказала Лере, что Вадим оказывает на нее плохое влияние, и ей нужно разорвать отношения с этим мужчиной, - рассказала Наталья. – Однако дочь и слышать об этом не хотела.

В начале марта женщина узнала, что пара уехала из Москвы в Ростов. После переезда в донскую столицу Лера звонила маме, но их беседы были короткими и сухими. Наталья полагает, что в эти моменты рядом с ее дочерью находился Вадим, из-за этого девушка не говорила правду. Однажды она призналась, что мужчина забрал у нее паспорт и не разрешает покидать дом.
Последний раз Валерия связывалась с семьей 6 апреля. С тех пор девушка перестала выходить на связь. Встревоженная мать написала заявление в полицию. Однако установить, где проживает пара, пока не удалось.

Подруги девушки пытаются найти ее через соцсети. Они рассылают ее ориентировки в сообщества и просят помочь в поиске.

Всем, кто что-то знает о Валерии и ее местонахождении, просьба обратиться в полицию.

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