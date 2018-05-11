Родные пытаются найти 20-летнюю москвичку, сбежавшую с женихом в Ростов



Сбежавшую с женихом в донскую столицу москвичку разыскивают родственники. 20-летняя Валерия Григорьева около месяца не отвечает на звонки.



Как рассказала мама девушки, Наталья, Валерия могла стать заложницей своего возлюбленного. Она боится, что 35-летний Вадим жестоко обращается с ней и не разрешает выходить из дома.



Девушка встретила своего избранника еще в прошлом году в одном из столичных парков. Спустя несколько месяцев Валерия и Вадим решили жить вместе. Девушка училась на менеджера, Вадим работал в такси. Через некоторое время близкие Леры заметили, что ее поведение резко изменилось. Девушка удалилась из соцсетей, прекратила общение с подругами и перестала появляться на улице.



- Я сказала Лере, что Вадим оказывает на нее плохое влияние, и ей нужно разорвать отношения с этим мужчиной, - рассказала Наталья. – Однако дочь и слышать об этом не хотела.



В начале марта женщина узнала, что пара уехала из Москвы в Ростов. После переезда в донскую столицу Лера звонила маме, но их беседы были короткими и сухими. Наталья полагает, что в эти моменты рядом с ее дочерью находился Вадим, из-за этого девушка не говорила правду. Однажды она призналась, что мужчина забрал у нее паспорт и не разрешает покидать дом.

Последний раз Валерия связывалась с семьей 6 апреля. С тех пор девушка перестала выходить на связь. Встревоженная мать написала заявление в полицию. Однако установить, где проживает пара, пока не удалось.



Подруги девушки пытаются найти ее через соцсети. Они рассылают ее ориентировки в сообщества и просят помочь в поиске.



Всем, кто что-то знает о Валерии и ее местонахождении, просьба обратиться в полицию.