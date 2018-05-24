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Родные простятся с погибшей первоклассницей в воскресенье в Ростовской области

Родные простятся с погибшей первоклассницей в воскресенье в Ростовской области
Похороны восьмилетней Валерии, погибшей при ДТП в Батайске, пройдут 27 мая. Об этом сообщает портал DonDay.ru.

В субботу, 26 мая, тело погибшей девочки доставят в родной поселок -
Целина Ростовской области. Там на местном кладбище близкие и друзья простятся с малышкой.

Напомним, трагедия произошла в Батайске 24 мая. Елена с дочерью стояли на тротуаре возле пешеходного перехода, когда автомобиль сбил их, врезавшись в опору ЛЭП. Лера скончалась на месте, а ее маму в срочном порядке доставили в больницу. Сейчас женщина находится в реанимации.

Отец девочки на тот момент был в другом городе в командировке. Узнав о трагедии, он срочно выехал в Батайск.

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