Режиссер Андрей Звягинцев высказал свое мнение о фильме «Лето» ростовчанина Кирилла Серебренникова



Режиссер Андрей Звягинцев высказал свое мнение о фильме «Лето» ростовчанина Кирилла Серебренникова. Напомним, что картина не получила на Каннском кинофестивале награды, что показалось крайне несправедливым члену жюри Андрею Звягинцеву.



Для этого режиссеру пришлось нарушить регламент кинофестиваля и приоткрыть тайну обсуждения. Он отметил, что фильм выглядел более чем достойно и стал огромным шагом для Серебренникова как режиссера.



Несмотря на то, что Звягинцев пытался объяснить специфику Советского Союза и представителей андеграунда, жюри, тем не менее, не оценило фильм, и «Лето» осталось без каннской награды.