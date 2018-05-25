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Режиссер Андрей Звягинцев высказал свое мнение о фильме «Лето» ростовчанина Кирилла Серебренникова

Режиссер Андрей Звягинцев высказал свое мнение о фильме «Лето» ростовчанина Кирилла Серебренникова
Режиссер Андрей Звягинцев высказал свое мнение о фильме «Лето» ростовчанина Кирилла Серебренникова. Напомним, что картина не получила на Каннском кинофестивале награды, что показалось крайне несправедливым члену жюри Андрею Звягинцеву.

Для этого режиссеру пришлось нарушить регламент кинофестиваля и приоткрыть тайну обсуждения. Он отметил, что фильм выглядел более чем достойно и стал огромным шагом для Серебренникова как режиссера.

Несмотря на то, что Звягинцев пытался объяснить специфику Советского Союза и представителей андеграунда, жюри, тем не менее, не оценило фильм, и «Лето» осталось без каннской награды.

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