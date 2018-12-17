Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Режим повышенной готовности введён в Шахтах из-за массового отравления людей

Режим повышенной готовности введён в Шахтах из-за массового отравления людей
Власти назвали вероятную причину массового отравления людей в хуторе Аюта под Шахтами. Об этом сообщает DonDay Шахты.

Чиновники с уверенностью 95% утверждают, что причиной острого заболевания стала водопроводная вода. При этом никто не может сказать, как именно она стала «ядовитой».

Для решения проблемы уже были приняты меры. Например, воду в очередной раз продезинфицировали хлором. Власти предупредили жителей, что неприятный запах у воды будет оставаться. Её нужно заранее наливать в ёмкость и отстаивать.

На 18 декабря в Шахтах зарегистрировали уже 44 случая отравления. Все пациенты находятся в состоянии лёгкой и средней тяжести. В связи с этим в хуторе на время закрыли школу и детский сад.

Из-за увеличивающегося числа отравившихся администрация ввела режим повышенной готовности для органов управления городского звена системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На случай массового отравления обратили внимание правоохранительные органы. Следственный отдел СУ СКР в Шахтах начал доследственную проверку.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.