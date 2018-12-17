Режим повышенной готовности введён в Шахтах из-за массового отравления людей



Власти назвали вероятную причину массового отравления людей в хуторе Аюта под Шахтами. Об этом сообщает DonDay Шахты.



Чиновники с уверенностью 95% утверждают, что причиной острого заболевания стала водопроводная вода. При этом никто не может сказать, как именно она стала «ядовитой».



Для решения проблемы уже были приняты меры. Например, воду в очередной раз продезинфицировали хлором. Власти предупредили жителей, что неприятный запах у воды будет оставаться. Её нужно заранее наливать в ёмкость и отстаивать.



На 18 декабря в Шахтах зарегистрировали уже 44 случая отравления. Все пациенты находятся в состоянии лёгкой и средней тяжести. В связи с этим в хуторе на время закрыли школу и детский сад.



Из-за увеличивающегося числа отравившихся администрация ввела режим повышенной готовности для органов управления городского звена системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.



На случай массового отравления обратили внимание правоохранительные органы. Следственный отдел СУ СКР в Шахтах начал доследственную проверку.