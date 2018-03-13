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Рейсовая маршрутка с пассажирами попала в кювет в Ростовской области

Рейсовая маршрутка с пассажирами попала в кювет в Ростовской области
Фото: 5min.by

В Шолоховском районе Ростовской области маршрутка с пассажирами попала в кювет. ЧП произошло около половины третьего ночи 15 марта.

Из-за наледи, образовавшейся на дороге, водитель микроавтобуса, следовавшего из станицы Казанской в Ростов, не справился с управлением. Маршрутка съехала в кювет. В этот момент в её салоне находились восемь пассажиров.
- Прибывшие спасатели Вешенского поисково-спасательного подразделения с помощью спасательного грузового автотранспорта вернули микроавтобус на дорогу, - рассказали в Ростовской областной ПСС во внутренних водах и территориальном море РФ. - К счастью, никто не пострадал.

В спасательной службе добавили, что за неделю из-за наледи, образовавшейся на трассах на севере области, несколько машин съехали в кювет. За это время спасатели оказали помощь 13 участникам дорожного движения, попавшим в ДТП.

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